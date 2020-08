Europa League, il Siviglia stende il Manchester United e stacca il pass per la finale

Il Siviglia è la prima finalista di questa storica edizione di Europa League, il Manchester United viene battuto 2-1 e saluta la coppa. Apre le marcature Bruno Fernandes in avvio di gara, poi Suso nel primo tempo e De Jong nella ripresa firmano la rimonta degli spagnoli che vale la finale. Gli andalusi adesso attendono la vincente di Inter-Shakhtar.

LA PARTITA

Si capisce da subito che tecnica e voglia di vincere avranno la meglio su tutto il resto. Il primo tempo, infatti, è uno spot per il calcio, apre le marcature subito lo United con Bruno Fernandes che trasforma dal dischetto. La reazione degli andalusi arriva con Suso che trova il pari e riaccende l’entusiasmo del Siviglia. Secondo tempo che parte con un assedio degli inglesi che non porta però ad un nuovo vantaggio. Anzi, al 78esimo è il Siviglia che ribalta tutto con la rete di De Jong e stacca il primo pass per la finale firmando la prima semifinale che finisce 2-1 per la squadra allenata da Lopetegui.