Europa League, il sorteggio parla spagnolo: Inter-Getafe e Siviglia-Roma

L’urna di Nyon ha deciso. Per Inter e Roma il sorteggio è tutto spagnolo. Agli ottavi di Europa League, l’Inter affronterà il Getafe con la prima gara a Milano il 12 marzo e ritorno in Spagna il 19. Un avversario sicuramente non semplice che ha appena eliminato una delle grandi favorite ovvero l’Ajax.

La Roma invece affronterà il Siviglia. La prima gara sarà in Andalusia sempre il 12 marzo. Una sfida al passato dunque con i giallorossi che ritroveranno Monchi.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League:

Basaksehir – Copenaghen

Olympiacos – Wolverhampton

Rangers – Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte / Salisburgo – Basilea

Lask – Manchester United