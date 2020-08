Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali

L’Inter torna in campo dopo la convincente vittoria contro il Getafe. I nerazzurri sfidano il Bayer Leverkusen nei quarti di finale. Sarà un match particolare perché senza andata e ritorno, ma in gara secca, da disputare nel campo neutro di Dusseldorf. Fischio d’inizio alle ore 21. Per gli uomini di Antonio Conte non sarà una partita facile: i tedeschi sono una squadra insidiosa, con il talento emergente Kai Havertz.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Antonio Conte e Peter Bosz hanno scelto le formazioni ufficiali del match:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Havertz, Volland, Diaby