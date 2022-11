Europa League, la Juventus contro il Nantes, la Roma trova il Salisburgo

Dopo la Champions League, si sono svolti a Nyon i sorteggi dei playoff di Europa League (16-23 febbraio). La Juventus trova i francesi del Nantes, per la Roma ci sono gli austriaci del Salisburgo (finiti terzi nel girone del Milan in Champions). Le due partite, che decreteranno le 8 squadre che giocheranno gli ottavi contro le 8 che hanno vinto il proprio gruppo di Europa League. L'andata si giocherà in casa delle squadre scese dalla Champions, il ritorno in casa di quelle seconde in Conference League.