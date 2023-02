Europa League, la Juventus pareggia in casa col Nantes 1-1

Nulla di compromesso per la Juventus che potrà andare a prendersi la qualificazione a Nantes: giovedì prossimo il ritorno in Francia.

La Juventus pareggia 1-1 nel match di Europa League contro il Nantes allo Stadium. Splendido il vantaggio al 13' nel segno dei tre attaccanti: Di Maria lancia Chiesa, perfetto l'assist per Vlahovic. Pericoloso il Fideo, Girotto rischia l'autogol. Nella ripresa pari di Blas, sfortunatissimo Chiesa: sinistro fermato da traversa e palo. Traversa da corner anche per Di Maria. In pieno recupero niente rigore: Centonze tocca con la mano, ma il Var punisce la spinta di Bremer. Nulla di compromesso per la Juventus che potrà andare a prendersi la qualificazione a Nantes: giovedì prossimo il ritorno in Francia.