Europa League, la Roma passa anche in Ucraina e va ai quarti: Shakhtar battuto 2-1

I tifosi ucraini avranno sperato per una volta che il loro Shakhtar Donetsk diventasse come il Liverpool del 2019. I Reds, in quella stagione, rimontò il 3-0 dell’andata contro il Barcellona e con il 4-0 interno eliminò proprio i catalani in semifinale. Niente miracolo per la squadra dell’Est Europa, che si arrende in casa contro la Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca si impongono anche nel ritorno degli ottavi di Europa League e conquistano il pass per i quarti. Un risultato mai ottenuto da quando la competizione ha assunto questo nome.

IL MATCH

Nel primo tempo è lo Shakhtar a rendersi maggiormente minaccioso, ma Pau Lopez fa sempre buona guardia. Inoltre la Roma riesce sempre a compattarsi dietro e non dà riferimenti agli ucraini. Il risultato si sblocca nella ripresa. Al 48′ Karsdorp irrompe in area e serve Pedro, anticipato da un difensore. Il rimpallo aiuta Mayoral che di testa fa 1-0. Lo Shakhtar cerca almeno la rete del riscatto e ci riesce con Junior Moraes che insacca da due passi. Pau Lopez nega il raddoppio agli ucraini. Poi al 72′ la Roma torna in vantaggio: Pedro pesca Carles Perez che rimette in mezzo per Mayoral. Tap in facile per il 2-1. Nel finale prodigioso Pau Lopez con un intervento straordinario in tuffo per blindare il successo giallorosso.