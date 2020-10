Europa League, la Roma rimonta lo Young Boys. Napoli k.o. contro l’AZ

Si interrompe la serie di risultati positivi delle formazioni italiane in Europa nel primo turno della fase a gironi. Infatti, dopo tre successi e un pari in Champions, in Europa League il Napoli cade tra le mura amiche contro l’AZ Alkmaar in un match contrassegnato dall’imprecisione sotto porta e dalla sfortuna. Va meglio alla Roma che passa sul campo dello Young Boys con una bella rimonta nel secondo tempo.

NAPOLI-AZ

Galvanizzati dal successo in campionato con l’Atalanta, gli azzurri prendono subito il comando delle operazioni. Politano e Osimhen impegnano il portiere Bizot, mentre Mertens va vicinissimo al vantaggio con un tiro che si perde sul fondo di un soffio. La pressione del Napoli non si allenta nemmeno nella ripresa. Tuttavia, al primo vero affondo, l’AZ trova il vantaggio. De Wit sfugge a Koulibaly e si fa trovare pronto sul passaggio di Svensson. Il Napoli prova a riportarsi in avanti, ma fatica a trovare spazi.

YOUNG BOYS-ROMA

Fonseca sperimenta inserendo tanti volti nuovi, a partire da una difesa quasi interamente sperimentale con Fazio, Jesus e Kumbulla. Al 14′ l’incontro si sblocca a favore dei Young Boys. Cristante atterra Rieder in area e Nsame non sbaglia. La reazione dei giallorossi non sembra convincente, con il solo Carles Perez a rendersi pericoloso. Nella ripresa i cambi di Fonseca danno maggiore dinamismo alla squadra e la Roma ribalta il risultato. Dapprima, al 69′ Bruno Peres trafigge il portiere avversario con un tocco preciso; poi, cinque minuti dopo, Kumbulla si fa trovare pronto sul cross di Mkhitaryan e insacca in rete.