Europa League, la Roma torna grande: 3-1 allo Young Boys. Ospina salva il Napoli

Anche la serata di Europa League regala sorrisi alle italiane. La Roma conquista il pass per i sedicesimi mettendo in mostra una prova di forza: strapazzato lo Young Boys con un netto 3-1. I giallorossi fanno sul serio e dimenticano lo scivolone contro il Napoli in campionato. Proprio gli azzurri, invece, non portano a casa i tre punti, ma si salvano in casa dell’AZ Alkmaar.

AZ-NAPOLI

Vincere per dare continuità agli ultimi risultati: questo è il grande obiettivo del Napoli. Gli azzurri partono fortissimo e dopo 3′ sono già in vantaggio con Mertens che gira sul secondo palo un pallone di Di Lorenzo. Col passare dei minuti, però, cresce l’AZ che si rende pericoloso verso la mezz’ora con Aboukhlal. Bravo Ospina nell’occasione. Nella ripresa gli olandesi pareggiano con Indi che devia il tiro di un compagno e spiazza il portiere degli azzurri. Ospina riesce a prendersi la rivincita parando un rigore a Koopmeiners. Finisce 1-1.

ROMA-YOUNG BOYS

La Roma cerca di archiviare nel miglior modo possibile la delusione di domenica. I giallorossi, però, non trovano il guizzo giusto e lo Young Boys lascia il segno al primo tentativo. Al 34′, infatti, Nsame riesce a entrare in area, salta Cristante e fulmina Pau Lopez. Passano solamente dieci minuti e i giallorossi arrivano al pari meritatamente: Pedro va al tiro, ma viene ribattuto. Sul pallone si avventa Mayoral che trafigge il portiere. La Roma nella ripresa chiude i conti. Al 60′ Calafiori fa partire una conclusione al volo che si insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario. Nel finale Dzeko mette anche il suo sigillo con una staffilata al volo dopo un disimpegno della difesa.