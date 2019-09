Europa League, Lazio ko con il Cluj: 2-1

Inizio in salita per la Lazio in Europa League. I biancocelesti, nella prima giornata della fase a gironi, sono stati infatti sconfitti per 2-1 dai rumeni del Cluj, capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio. Per Simone Inzaghi, dopo quello in campionato con la Spal, è il secondo ko consecutivo.

LA GARA – La Lazio, dopo essere andata vicino al gol con Milinkovic-Savic, ha trovato il vantaggio al 25′ grazie ad un tocco ravvicinato di Bastos su azione d’angolo. I padroni di casa hanno però prima pareggiato al 41′ grazie ad un rigore trasformato da Deac e hanno poi completato la rimonta al 75′ con Omrani, che ha sfruttato un errore di Strakosha. Nel finale il forcing dei biancocelesti non ha sortito effetti.