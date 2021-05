Europa League, Manchester United-Villarreal: le formazioni ufficiali

Solskjaer sfida Emery nell'ultimo atto

Manca poco al fischio d'inizio della finale di Europa League. A Danzica va in scena l'ultimo atto della manifestazione che vedrà contrapposti il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer e il Villarreal di Unai Emery. Il tecnico norvegese raggiunge la partita conclusiva dopo la semifinale della scorsa stagione. Quest'anno, i Red Devils sono stati letali per le speranze di due squadre italiane, il Milan e la Roma, eliminate rispettivamente agli ottavi e in semifinale. Emery, invece, è uno specialista di questa coppa, che ha già alzato per tre volte, tutte alla guida del Siviglia, mentre in un'occasione si è arreso all'ultimo atto, quando il suo Arsenal venne battuto per 4-1 dal Chelsea di Maurizio Sarri.