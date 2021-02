Europa League, Milan agli ottavi a fatica contro la Stella Rossa! Roma ok contro il Braga. Le qualificate

Due su due: la serata di Europa League premia Milan e Roma. Dopo l’eliminazione del Napoli contro il Granada, l’Italia trova un motivo per sorridere. I rossoneri passano agli ottavi col brivido, pareggiando per 1-1 contro la Stella Rossa e ringraziando anche Donnarumma per le parate nella ripresa. Tutto facile per i giallorossi, subito avanti e in gestione del match. Anche per loro, i sedicesimi sono superati.

MILAN-STELLA ROSSA

Il discorso qualificazione sembra abbastanza indirizzato a favore del Milan. I rossoneri, infatti, sbloccano il match al 7′ su calcio di rigore con Kessie. Tuttavia la Stella Rossa non ha intenzione di arrendersi e riprende a spingere. Falcinelli viene murato al momento del tiro e Ben Nabouhane colpisce l’incrocio dei pali su punizione. Al terzo tentativo, la formazione serba trova il pareggio: Ivanic trova il solito Ben Nabouhane, che beffa Romagnoli e batte Donnarumma con un diagonale preciso sul secondo palo. Nella ripresa il Milan sfiora per due volte il gol del vantaggio, ma si deve aggrappare ai miracoli di Donnarumma, che tiene a galla la formazione di Stefano Pioli.

ROMA-BRAGA

Il successo per 2-0 in trasferta aiuta la Roma a gestire l’incontro senza grandi patemi. Così al 23′ arriva il vantaggio giallorosso: El Sharaawy colpisce il palo, la palla torna a Dzeko che piazza la sfera dove il portiere non può arrivare. Pedro non trova per poco il raddoppio sul finire del primo tempo. Nella ripresa la Roma rischia su qualche sbavatura difensiva, ma chiude la pratica con Carles Perez con un tiro al volo. Nel finale succede di tutto: Cristante fa autogol e riapre la gara, anche se il discorso qualificazione non cambia. A sigillare una serata positiva per i giallorossi ci pensa Mayoral che archivia la pratica per il 3-1 finale.

I RISULTATI

Ajax – Lille 2-1 (3-2): 15′ Klaassen (A), 78′ rig. Yazici (L), 88′ Neres (A)

Arsenal – Benfica 3-2 (4-3): 21′,87′ Aubameyang (A), 43′ Goncalves (B), 61′ Rafa Silva (B), Tierney (A)

Hoffenheim – Molde 0-2 (3-4): 20′, 95′ Ulland-Andersen (M)

Napoli – Granada 2-1 (2-3): 3′ Zielinski (N), 25′ Montoro (G), 59′ Fabian Ruiz (N)

Tottenham-Wolfsberger 4-0 (8-1): 11′ Alli, 50′ e 83′ Vinicius, 73′ Bale

Rangers – Anversa 4-2 (8-5): 9′ Morelos (R), Refaelov (A), 46′ Patterson (R), 55′ Kent (R), 57′ Lamkel Ze (A), 79′ rig. Barisic (R), 92′ rig. Itten (R)

Shakhtar – Maccabi Tel Aviv 1-0 (3-0): 67′ rig. Moraes

Villarreal – Salisburgo 2-1 (4-1): 17′ Berisha (S), 40′, 89′ rig. Moreno (V)

Club Brugge-Dinamo Kiev 0-1 (1-2) 83′ Buyalskyy

Dinamo Zagabria-Krasnodar 1-0 (4-2) 30′ Orsic

Leicester-Slavia Praga 0-2 (0-2) 50′ Provod, 79′ Sima