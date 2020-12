Europa League, Milan doppio urrà: Celtic al tappeto 4-2 e pass per i sedicesimi

Dalla grande paura alla rimonta scaccia-incubi. Il Milan risorge dalle sue ceneri nel giro di tre minuti e punisce un ottimo Celtic Glasgow nella ripresa. I rossoneri conquistano anche il pass per i sedicesimi approfittando della sconfitta dello Sparta Praga contro il Lilla. I punti di distacco tra il club italiano e la società ceca diventano 4 a un turno dalla fine, rendendo il Diavolo imprendibile.

IL MATCH

L’avvio della gara è un vero e proprio incubo. Dopo 7′, Krunic pasticcia su un passaggio di Donnarumma e regala palla al Celtic. Rogic entra in area e non sbaglia la conclusione battendo il portiere rossonero. La situazione si fa critica per la squadra di Pioli, quando al 14′ Eduard scatta sul filo del fuorigioco e salta il portiere con un pallonetto. Il momento difficile rilancia il Milan: al 24′ Calhanoglu riapre il match con una punizione che beffa l’estremo difensore avversario sul proprio palo. Passano due minuti e arriva il pari firmato da Castillejo con un bell’inserimento. Nella ripresa si rompe il nuovo equilibrio. A trovare il gol è Hauge con una serpentina che manda in tilt la difesa prima della conclusione vincente sul secondo palo. Il Celtic risponde con la punizione di Christie, ma Donnarumma vola all’incrocio dei pali. All’83’ Hauge pesca sul filo del fuorigioco Diaz che batte il portiere avversario con un bel pallonetto. Finisce 4-2