Europa League, Milan-Manchester United: le formazioni ufficiali

Dal Teatro dei sogni alla Scala del calcio. Milan-Manchester United è il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League e deciderà chi passerà al turno successivo. Si ripartirà dal pari in terra inglese, con l’1-1 che mette i rossoneri in leggero vantaggio. Infatti i Red Devils dovranno vincere o pareggiare segnando dai due gol in su. Fischio d’inizio alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte di Stefano Pioli e Ole Gunnar Solskjaer:

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Bruno Fernandes, Fred; James, Rashford, Greenwood.