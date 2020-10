Europa League, Milan scatenato: Celtic superato in casa 3-1

Il Milan non si ferma più. I rossoneri continuano la loro serie senza sconfitte che dura ormai da 20 partite tra campionato, i preliminari di Europa League e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, il Diavolo conquista anche tre punti importanti nel girone di Europea League battendo in trasferta il Celtic Glasgow.

LA GARA

La squadra di Stefano Pioli è in fiducia, ma inizialmente fatica a gestire l’esuberanza degli scozzesi che contengono i rossoneri nella loro area. Al 14′ però arriva il vantaggio della formazione italiana: Castillejo mette il pallone in mezzo all’area dove trova l’accorrente Krunic che di testa infila la sfera in rete. Il Celtic fatica a trovare una reazione convincente. I rossoneri sfiorano il raddoppio con Hernandez che colpisce un difensore da buona posizione. Al 42′ il 2-0 si materializza: Brahim Diaz salta due uomini e batte imparabilmente il portiere. Nella ripresa il Milan dà l’impressione di poter contenere agevolmente il match. Al 77′ però Elyounoussi anticipa Tonali e insacca di testa. In pieno recupero Hauge sigla il 3-1 che chiude l’incontro.