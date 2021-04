Europa League, nessuno come ‘mago’ Emery: il record nel torneo

Nessuno come il mister nella competizione europea per club

Chiamatelo pure "il mago" dell'Europa League. Ebbene sì, perché cambiano le squadre da lui allenatore, ma il risultato è sempre lo stesso. In questa particolare competizione, nessun allenatore ha fatto bene come Unai Emery , attuale manager del Villarreal .

Ora con il sottomarino giallo, ma in precedenza con le maglie di Valencia, Siviglia e Arsenal, Emery è riuscito ad ottenere almeno le semifinali di Europa League per ben sei volte. Il tecnico del Villarreal, che ha vinto tre volte la competizione con il Siviglia, sfiderà l’Arsenal in quello che sarà il turno decisivo per approdare alla finalissima.