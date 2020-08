Europa League, oggi a Nyon il sorteggio del secondo turno preliminare: il Milan conoscerà il suo destino europeo

Il cammino in Europa del Milan inizia dal sorteggio di Nyon di oggi. Alle 13, l’urna svelerà quello che sarà il percorso del Diavolo in Europa League. Il sorteggio del secondo turno preliminare, che si giocherà il prossimo 17 settembre in gara unica, definirà la rivale dei rossoneri. Nella giornata di domani, poi, la Uefa stabilirà la definizione del terzo turno preliminare, in programma invece il 24 settembre. In caso di successo, il Milan per poter entrare nella fase a gironi della Coppa, dovrà passare anche dal playoff del primo ottobre.

Sorteggio Europa League: dove vederlo e le squadre

Per i primi due turni non dovrebbero esserci grossi problemi, almeno sulla carta, per il Milan. 94 le squadre protagoniste e i rossoneri sono teste di serie esattamente come Tottenham, Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Mosca, Reims, Granada, Aberdeen squadre che non potranno essere pescate nell’urna di Nyon. Discorso differente per la squadra di Ibrahimovic, l’Hammarby che non rientra tra queste e che potrebbe vedere coinvolte i “due club” dello svedese. Fra le non teste di serie anche Cska Sofia, Aris, Goteborg, Honved.

Il sorteggio Europa League si terrà a Nyon oggi 31 agosto a partire dalle 13 e potrà essere seguito live diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Football ed Eurosport.

INCIDENTE PICCANTE PER EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE