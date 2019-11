Europa League, pareggio dell’Arsenal per 1-1 con il Vitoria Guimaraes

Anomalo anticipo al mercoledì di Europa League. Alle ore 16.50 c’è stato il fischio d’inizio della partita fra Vitoria Guimaraes e l’Arsenal, terminata con il risultato di 1-1. La sfida, valida per il Gruppo F della seconda massima competizione europea, ha visto le reti di Mustafi per i Gunners al minuto 81 e di Duarte per i padroni di casa in pieno recupero, rovinando la possibile gioia dei 3 punti dunque agli inglesi di mister Unai Emery. Per i portoghesi si tratta del primissimo punto in questa Europa League, mentre l’Arsenal – malgrado il mezzo passo falso – resta primo nel girone a quota 10 punti, con distanza di 4 sulla seconda piazza, occupata dall’Eintracht Francoforte. Domani, giovedì 7 novembre, il resto della quarta giornata del torneo.