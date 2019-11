Europa League, per la Roma 3-0 senza discussioni a Istanbul contro il Basaksehir

La Roma non sbaglia a Istanbul: vittoria netta contro il Basaksehir per 3-0, frutto di una prestazione molto convincente. Per questa sfida, decisiva (o quasi) a fini del girone di Europa League, mister Fonseca ha scelto molte delle prime linee che solitamente giocano titolari in campionato, segno che evidentemente si dovesse dare una sterzata importante nella competizione europea. Sorpasso in classifica riuscito: Roma a quota 8 punti, a pari merito con il Borussia M’Gladbach, e turchi fermi a 7. Fra due settimane all’Olimpico si deciderà tutto contro il Wolfsberger, ultima e già eliminata.

LA PARTITA – Si decide tutto nel primo tempo, poi sarà solo gestione per i giallorossi. Il primo brivido arriva al 14′, con un mancino di Dzeko respinto non senza qualche difficoltà dal portiere dei padroni di casa. Al 28′ la svolta: tentativo di Pellegrini dal limite, Topal tocca col braccio e l’arbitro assegna il rigore. Alla battuta va Veretout, che spiazza il portiere e fa 1-0 per i suoi. Dieci minuti dopo, al 40′, Pellegrini (autore di una prova splendida) serve in profondità con un bel pallone alto Kluivert, il quale mette giù bene, si avvia verso la porta e incrocia alla perfezione: 0-2. Sull’onda dell’entusiasmo, la Roma cala il tris al 45′: il Basaksehir si lascia rubare palla troppo facilmente, altro assist di Pellegrini per Dzeko, il bosniaco segna il 3-0, ed è il suo quarantesimo gol europeo. La ripresa, come detto, è solo di gestione: da segnalare solo un brutto episodio intorno al 53′, con Pellegrini colpito da un oggetto dagli spalti. L’arbitro ferma tutto, chiede ai collaboratori di avvisare lo speaker per ricordare che, in caso di recidiva, sarebbe stato assegnato il 3-0 a tavolino alla Roma. Un 3-0 che, invece, è maturato pienamente sul campo.