Europa League, Politano fa esultare il Napoli. La Roma si ferma sullo 0-0

L’Europa League si conferma benevola con le squadre italiane. Dopo il netto successo del Milan contro lo Sparta Praga, il Napoli conquista una vittoria importantissima in casa della Real Sociedad per 1-0. Sorride a metà la Roma che pareggia in casa contro il CSKA, rimanendo comunque in nei primi due posti del proprio girone.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI

La partenza degli azzurri fa ben sperare: Insigne recupera palla e manca di poco il vantaggio con un tiro a giro all’8′, mentre poco dopo Mario Rui, servito perfettamente da Petagna, non insacca di un soffio. Al 24′ la risposta della Real Socieda con il colpo di testa di Merino che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa si sblocca il risultato: Politano scambia con Bakayoko prima di concludere in porta, trovando la deviazione di un avversario che spiazza il portiere. Al 66′ Ospina salva il risultato con una prodezza su Portu. Nel finale viene espulso Osimhen, ma non cambia il risultato.

ROMA-CSKA SOFIA

All’Olimpico la partita è estremamente bloccata. La Roma fatica a trovare spazi e il CSKA, appena ne ha l’occasione, punge in profondità. Al 21′ Smalling sventa il tiro di Mazikou con un intervento provvidenziale. Poi sul finire del primo tempo è la Roma ad avere l’occasione migliore con Mkhitaryan che colpisce la traversa da distanza ravvicinata dopo un buon fraseggio. Nella ripresa i giallorossi non sfondano, ma collezionano ancora altre ottime palle gol, la più clamorosa delle quali capita a Dzeko che non concretizza. Finisce 0-0.