Europa League, Real Sociedad-Manchester United a Torino

Il dilagare del Covid-19 nelle sue varianti, soprattutto nel Regno Unito, ha per un momento messo a rischio alcuni match di Champions ed Europa League, che ripartiranno la prossima settimana a partire dal 16 febbraio. Diversi i paesi infatti che hanno proibito i voli da e per l’Inghilterra, costringendo i club di sua Maestà a disputare le gare europee in campo neutro. Mentre per Borussia Mönchengladbach-Manchester City di Champions la UEFA ha stabilito la Puskas Arena di Budapest, per l’andata della gara di EL Real Sociedad-Manchester United è stata scelta la casa dei campioni d’Italia della Juventus, l’Allianz Stadium. Le autorità spagnole hanno voluto adottare misure per prevenire la diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus in territorio iberico. L’andata tra i Txuri-urdin e i Reds è prevista per il 18 febbraio, il ritorno una settimana dopo, il 25. In Spagna invece si terrà il match di andata, sempre di Europa League, tra Molde e Hoffenheim.