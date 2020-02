Europa League, Salisburgo-Eintracht rinviata per… allerta uragano

L’Europa League perde una partita nel suo programma. Stavolta non c’entra il temuto Coronavirus. L’allarme che risuona è di carattere meteorologico e riguarda l’Austria. E’ stata posticipata Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte a causa del temuto uragano che potrebbe abbattersi sulla cittadina austriaca con raffiche di venti superiori ai 120 km/h. Per questo motivo si è optato per un rinvio del ritorno dei sedicesimi di finale. All’andata si imposero agevolmente i tedeschi con un netto 4-1.