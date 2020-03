L’allarme Coronavirus spaventa il mondo del pallone. Dopo lo stop deciso dal Coni, si prendono provvedimenti nelle competizioni internazionali. In Europa League c’è grande attesa per la sfida degli ottavi tra Siviglia e Roma. Di fronte all’emergenza, il Ministro della salute spagnolo ha stabilito che l’incontro si disputerà a porte chiuse. Una scelta fatta per limitare la possibile diffusione del virus.