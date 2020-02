Europa League, sorriso Roma: Carles Perez stende il Gent 1-0

La Roma vince, senza convincere. I giallorossi di Fonseca tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive in campionato. L’Europa League porta bene ai capitolini che si impongono sul Gent all’Olimpico nel match di andata. L’avvio di gara vede la Roma cercare di innescare Dzeko, aggirando il pressing alto del Gent. E il risultato si sblocca al 19′ proprio grazie al bosniaco che serve Carles Perez per il vantaggio dei giallorossi. Gli ospiti accusano la rete e faticano a ingranare, ma i capitolini non ne approfittano. Anzi, non appena la squadra di Fonseca tenta di alzare il baricentro viene punita con pericolose ripartenze. Bezus, Kums e Odjidja non trovano il gol per un soffio, sprecando comode occasioni.

BRIVIDI – Nel secondo tempo la Roma non riesce ad alzare il ritmo e si espone pericolosamente agli assalti avversari. I giallorossi vanno vicini al gol con Smalling, servito perfettamente da Kolarov e murato dal portiere da due passi. I padroni di casa tremano quando Odjidja impegna per due volte Pau Lopez, decisivo nel blindare il vantaggio. Perotti, Carles Perez e Kolarov mancano il gol della tranquillità e tengono aperta la gara fino all’ultimo minuto.