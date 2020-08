Europa League, tifo allo stadio per la finale: i cori venivano da… i dirigenti del Siviglia

Il Siviglia ha trionfato in Europa League. Sesto successo nella competizione per gli spagnoli che sono dei veri maestri del torneo. Ma protagonisti della finale di Colonia sono stati anche i tifosi. Quali? Quelli speciali presenti, in linea d’aria, sopra la panchina della squadra di Lopetegui. Nessun errore e, in realtà, non si trattava di veri e propri tifosi bensì della calda dirigenza andalusa che per tutta la gara ha sostenuto il club con cori e incitamento da vera curva ultrà.

Siviglia: la rumorosa dirigenza

Nonostante l’assenza dei tifosi dovuta alle restrizioni per il coronavirus, in tanti hanno notato durante la partita, ma anche nelle fasi del riscaldamento, la presenza di cori e applausi di incitamento che andavano oltre i semplici uomini presenti nella zona pancnina. Come mostra lo stesso Siviglia su Twitter, infatti, a Colonia, la dirigenza spagnola ha deciso di “trasformarsi” in curva di tifosi. Sciarpe e maglie proprio come veri fan e cori sfrenati a sostegno della squadra. I dirigenti del club andaluso si sono radunata qualche metro più in alto rispetto alla panchina di Lopetegui e suegli spalti del Rhein-Energie Stadion hanno di fatto sostituito i tifosi. Una mossa che, evidentemente, si è rivelata vincente.

