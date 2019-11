Europa League, tonfo Arsenal in casa con l’Eintracht. Malmö, 4-3 alla Dinamo Kiev al 96′

Dopo aver raccontato delle partite delle 16.50 e delle 18.55, ecco il resoconto delle gare che sono iniziate alle ore 21 per quanto riguarda la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Nel Gruppo E, quello della Lazio, il Celtic già qualificato vince 3-1 con il Rennes e legittima il primo posto; al Cluj, a +3 sui biancocelesti, basta un pari con gli scozzesi in casa fra due settimane per eliminare i ragazzi di Inzaghi. Nel Gruppo A, il Siviglia ingrana la quinta: cinque successi su cinque, 2-0 al Qarabag che arriva nei minuti finali. L’Apoel vince con lo stesso risultato in casa del Dudelange e avanza da seconda: il Qarabag potrebbe ancora raggiungere l’Apoel a 7 punti, ma ha gli scontri diretti a sfavore.

Nel Girone B, rocambolesco mach fra Malmö e Dinamo Kiev, terminato 4-3 per gli svedesi con rete decisiva in extremis. Tutto in bilico: il Copenaghen (successo per 1-0 in casa del Lugano) è primo a 9, poi Malmoe a 8, Dinamo Kiev a 6 e Lugano già eliminato a quota 2. Nessuna è ancora aritmeticamente ai sedicesimi. Nel Gruppo D, poker dello Sporting Lisbona al Psv e passaggio del turno in tasca: olandesi fuori, perché potrebbero ancora raggiungere a quota 10 il Lask Linz ma hanno scontri diretti a sfavore. A proposito degli austriaci, importantissima vittoria per 2-1 al Rosenborg in trasferta. Per quanto riguarda il Gruppo F, tonfo dell’Arsenal in casa con l’Eintracht Francoforte e passaggio del turno rimandato per i Gunners, a cui basta un pari nell’ultimo match contro lo Standard Liegi, stasera fermato sull’1-1 in casa del Guimaraes.

Arsenal-Eintracht Francoforte 1-2

Celtic-Rennes 3-1

Dudelange-Apoel 0-2

Guimaraes-Standard Liegi 1-1

Lazio-Cluj 1-0

Lugano-Copenaghen 0-1

Malmö-Dinamo Kiev 4-3

Rosenborg-Lask Linz 1-2

Siviglia-Qarabag 2-0

Sporting-Psv 4-0