Europa League, Torino eliminato: i Wolves vincono anche al ritorno in casa (2-1)

Finisce l’avventura del Torino in Europa League. Nel ritorno degli spareggi per accedere alla fase a gironi, infatti, i granata non sono riusciti a rimontare contro il Wolverhampton il 2-3 del Grande Torino della scorsa settimana, anzi è arrivata una nuova sconfitta per 2-1. Il totale fa 5-3 per la formazione inglese, arrivata settima nella scorsa Premier League, e per questo Belotti e compagni devono salutare anzitempo la competizione. La squadra di Mazzarri ha disputato una gara gagliarda e grintosa, ma la qualità dei padroni di casa è venuta fuori alla distanza, siglando altri due gol in aggiunta ai tre dell’andata. Al Toro non basta l’incornata del Gallo.

LA PARTITA – Convincente l’avvio di partita del Torino, che crea qualche pericolo dalle parti di Rui Patricio. Nel momento migliore, però, i Wolves alla prima occasione colpiscono: cavalcata sulla destra del solito, inarrestabile Traore, cross sul primo palo e girata perfetta di Raul Jimenez (ed era in mezzo a due difensori granata). Sirigu beffato, 1-0 al Molineux Stadium. La reazione non si fa attendere: al 37′ cross di De Silvestri, stacco dal centro dell’area di Zaza e parata troppo facile per Rui Patricio. Nella ripresa il Torino pareggia al 57′: punizione battuta dalla sinistra, Belotti taglia l’area piccola e di testa infila il portiere avversario per l’1-1. Il Gallo prende il pallone dal sacco e corre a centrocampo, caricando i suoi, a cui servono altri due gol per passare, ma nell’azione successiva gli inglesi colpiscono subito: Diogo Jota dribbla (quasi) tutta la difesa granata, si fa respingere il tiro da Sirigu, ma in tap-in Dendoncker insacca con un destro che prima colpisce il palo e poi finisce in rete. Meité e Belotti, fra i minuti 86 e 90, sfiorano il 2-2 che avrebbe riaperto tutto, ma sono le ultime chance del match: Torino eliminato, Wolverhampton avanti.