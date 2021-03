Europa League, Tottenham e Ajax vedono i quarti. Colpo Arsenal ad Atene

Esulta la Roma, sorride il Milan. Le due italiane escono imbattute dai rispettivi impegni negli ottavi di Europa League. I giallorossi travolgono lo Shakhtar Donetsk, mentre i rossoneri pareggiano in extremis sul campo del Manchester United. Ci sono anche altri risultati da evidenziare nel primo round degli ottavi.

SICUREZZE

Ci sono già due certezze: Tottenham e Ajax fanno sul serio. Gli Spurs superano agevolmente la Dinamo Zagabria per 2-0. Decide una doppietta del solito Kane. I lancieri olandesi, invece, si impongono per 3-0 ai danni dello Young Boys. In gol Klaassen, Tadic e Brobbey, tutti nell’ultima mezz’ora. Vittoria convincente anche per il Granada, che batte 2-0 il Molde.

PASS

Praticamente certi della qualificazione anche Arsenal e Villarreal. Gli Spurs vincono per 3-1 ad Atene, battendo con pieno merito l’Olympiacos. La formazione spagnola, invece, passa con un netto 2-0 sul campo della Dinamo Kiev. Resta incerta la sfida tra Slavia Praga e Rangers, terminata per 1-1 in casa dei cechi.