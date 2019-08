Europa League, tutti i risultati degli spareggi: ecco squadre qualificate ed eliminate

[Fncvideo id = 831.387 autoplay = true]

Tutto secondo programma nei ritorni degli spareggi di Europa League. Oltre all’uscita di scena del Torino, che ha lottato al fine di rimontare il risultato in casa del Wolverhampton, da segnalare la reazione dell’Eintracht Francoforte: 3-0 al Strasburgo dopo che aveva sorprendentemente perso all’andata. Le squadre sulla carta con più qualità sono passate tutte alla fase successiva.

Ecco tutti i risultati (in grassetto le squadre qualificate ai gironi):

18:00 Qarabag (Aze) – Linfield (Nir) 2-1 | Totale: 4-4

18:45 FC Riga (Lat) – FC Copenaghen (Den) 1-0 | 2-3

19:00 AIK (Swe) – Celtic (Sco) 1-4 | 1-6

19:00 Apollo (CYP) – PSV (Down) 0-4 | 0-7

19:00 BATE (BLR) – Fc Astana (Kaz) 2-0 | 2-3

19:00 Bnei Yehuda (ISR) –Malmo FF (SWE) 0-1 | 0-4

19:00 Molde ( NOR) –Partizan (SRB) 1-1 | 2-3

19:00 PAOK (GRE) – Slovan Bratislava (SVK) 3-2 | 3-3

19:00 Zorya (Ukr) – Espanyol (ESP) 2-2 | 3-5

19:15 Sp. Mosca (Rus) – Braga (Por) 1-2 | 1-3

19:30 Anversa (Bel) – Alkmaar (Down) 1-4 | 2-5

19:30 H. Beer Sheva (Isr) – Feyenoord (Ned) 0-3 | 0-6

19:30 Trabzonspor (Tur) – PAOK (GRE) 0-2 | 3-3

20: 00 Dudelange (Lux) – Ararat-Armenia (Arm) 3-1 dcr | 3-3

20:00 Ferencvaros (Lei) – Suduva (Ltu) 4-2 | 4-2

20:00 River (Cro) – Gent (bianco) 1-1 | 2-3

20:15 Maribor (Slo) – Ludogorets (Bull) 2-2 | 0-0

20:30 Francoforte (Ger) – Strasburgo (Br) 3-0 | 3-1

20:45 Rangers (Sco) – Legia (Pol) 1-0 | 1-0

20: 45 Wolverhampton (Eng) – Torino (Ita) 2-1 | 5-3

21:00 Guimaraes (Por) – FCSB (Rowe) 1-0 | 1-0