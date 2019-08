Europa League, tutto facile per il Torino che fa 1-1. Adesso sotto con il Wolverhampton

Tutto facile per il Torino in Europa League questa sera. Dopo il tranquillizzante 5-0 dell’andata, i granata impattano con lo Shakhtyor nel ritorno del preliminare e passano il turno. Nel finale Yanush su rigore risponde al gran gol dell’ex juventino per l’1-1 definitivo. Per la squadra di mister Walter Mazzarri lo scoglio successivo da saltare è più duro per accedere alla fase a gironi di Europa League: gli inglesi del Wolverhampton. Sarà una sfida elettrizzante: i settimi in Italia contro i settimi della Premier.