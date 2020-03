Europa League, United e Basilea sul velluto. Colpo Basaksehir

Nonostante le polemiche per la mancata sospensione della giornata, in Europa League si è giocato. Tre le partite disputate alle 19, due di queste a porte chiuse.

RISULTATI – Il Manchester United non ha avuto problemi sul campo del Lask. Gli uomini di Solskjaer hanno vinto 5-0 grazie ai gol di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Tutto facile anche per il Basilea che vince 3-0 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte. La squadra svizzera ha trionfato grazie alle reti di Campo, Bua e Frei. Nell’unica partita a porte aperte il Basaksehir ha trovato la vittoria nel finale grazie al gol di Visca all’88esimo.