Europa League, vincono Roma e Napoli. Tutti i risultati delle sfide delle 18.55

Le prime due squadre italiane a scendere in campo in Europa League Napoli e Roma hanno vinto. Nell’impegno sulla carta più semplice, il Napoli soffre contro il Rijeka ma poi riesce a conquistare tre punti preziosi. Padroni di casa in vantaggio al 13’ con Muric. Meret salva ancora un paio di volta la squadra di Gattuso che prima della chiusura del primo tempo pareggia con Demme. Nella ripresa un colpo di testa di Politano propizia l’autorete di Braut che decide la partita. Menalo colpisce un palo per il Rijeka, Mertens la traversa. Napoli a quota 6 nel girone insieme a AZ e Real Sociedad. Nessun problema per la Roma che asfalta il Cluj e si prende la testa del gruppo A. Tutto già deciso nel primo tempo: Mkhitaryan sblocca dopo 57 secondi, Ibañez raddoppia e Borja Mayoral trova il suo primo centro in giallorosso poco dopo la mezz’ora. Nel secondo tempo sarà doppietta per lo spagnolo. Manita di Pedro nel finale. 7 punti per Fonseca che lascia il Cluj a quota 4.

I risultati delle sfide delle 18.55

ROMA-CLUJ 5-0 (Gruppo A)

1′ Mkhitaryan (R), 24′ Ibañez (R), 34′ e 84′ Borja Mayoral (R), 89′ Pedro (R)

RAPID VIENNA-DUNDALK 4-3 (Gruppo B)

7′ Hoban (D), 22′ Ljubicic (R), 79′ Arase (R), 82′ rig. e 96′ rig. McMillan (D), 87′ Hofmann (R), 90′ Demir (R)

HAPOEL BEER SHEVA-BAYER LEVERKUSEN 2-4 (Gruppo C)

5′ Bailey (B), 12′ e 25′ Acolatse (H), 39′ aut. Or Dadya (B), 75′ Bailey (B), 88′ Wirtz (B)

SLAVIA PRAGA-NIZZA 3-2 (Gruppo C)

16′ e 71′ Kuchta (S), 33′ Gouiri (N), 43′ Sima (S), 90′ Ndoye (N)

BENFICA-RANGERS 3-3 (Gruppo D)

2′ aut. Goldson (B), 24′ aut. Goncalves (R), 25′ Kamara (R), 51′ Morelos (R), 77′ Rafa Silva (B), 91′ Nunez (B)

LECH POZNAN-STANDARD LIEGI 3-1 (Gruppo D)

14′ Skoras (L), 22′ e 48′ Ishak (L), 29′ Lestienne (S)

OMONIA NICOSIA-GRANADA 0-2 (Gruppo E)

4′ Herrera (G), 63′ Suarez (G)

PAOK-PSV EINDHOVEN 4-1 (Gruppo E)

22′ rig. Zahavi (Psv), 47′ Schwab (Paok), 56′ e 67′ Zivkovic (Paok), 58′ Tzolis (Paok)

REAL SOCIEDAD-AZ ALKMAAR 1-0 (Gruppo F)

58′ Portu (R)

RIJEKA-NAPOLI 1-2 (Gruppo F)

13′ Muric (R), 43′ Demme (N), 62′ aut. Braut (N)

SIVASSPOR-QARABAG 2-0 (Gruppo I)

11′ Osmanpasa (S), 88′ Kayode (S)

LUDOGORETS-TOTTENHAM 1-3 (Gruppo J)

13′ Kane (T), 33′ Lucas Moura (T), 50′ Keseru (L), 62′ Lo Celso (T)