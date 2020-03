Europa League, vittoria per Leverkusen e Shaktar. Pari tra Olympiacos e Wolves

Giunge al termine una delle giornate più discusse dell’Europa League. Nonostante il diffondersi della pandemia la Uefa ha optato comunque per far disputare le gare d’andata degli ottavi di finale.

RISULTATI – In Grecia finisce in parità tra Olympiakos e Wolves. A passare in vantaggio è la squadra di casa con El Arabi al 54′ del secondo tempo, ma gli inglesi pareggiano pochi minuti dopo grazie a Neto. Assolo Bayer in Scozia con le aspirine che passano 3-1. Sblocca la sfida il rigore di Havertz. Poi Aranguiz infila il 2-0. I Rangers accorciano con Edmundson, ma all’88esimo Bailey mette la parola fine. Vittoria di misura dello Shaktar che passa 1-2 in casa del Wolfsburg grazie alle reti di Moraes e Antonio. Per i tedeschi il gol porta la firma di Brooks.