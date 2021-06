Europei, Roy Keane stupisce: “Francia squadra da battere, ma io dico Italia”

Roy Keane non ha dubbi: l'Italia può puntare a vincere l'Europeo

L' Europeo 2020 è ufficialmente iniziato. La massima competizione continentale per Nazionali del Vecchio Continente prende il via oggi con il match tra Italia e Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Si apre la caccia al Portogallo, campione in carica, dopo il trionfo del 2016 in finale contro la Francia . Chi alzerà il trofeo in questa edizione? Sono tante le formazioni accreditate, a partire dalla Francia campione del mondo. Anche Italia, Spagna, Olanda, Inghilterra e lo stesso Portogallo , però, puntano al bersaglio grosso.

Roy Keane ha voluto esprimere il suo parere sulla possibile vincitrice dell'Europeo: "Non c'è alcun dubbio che la Francia sia la squadra da battere ma la squadra che scelgo io, per cui ho una strana sensazione è l'Italia. Guardo i risultati degli ultimi due anni e sappiamo come possano fare bene per l'Europeo". Insomma, se lo dice uno come Keane, gli azzurri possono nutrire qualche speranza in più.