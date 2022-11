Feyenoord-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la sfida di Europa League.

Feyenoord-Lazio si giocherà oggi, giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18:45 per l'ultima gara del girone di Europa League. Match importante per l'eventuale passaggio del turno visto che le squadre si trovano ancora in lotta. Biancocelesti a 8 punti e volenterosi di mantere la vetta per passare come primi. Padroni di casa costretti a vincere e a sperare.

Feyenoord-Lazio, le ultime — Lazio di Sarri che punta, come detto, al primato del girone. Squadra migliore possibile con qualche accorgimento obbligatorio visto anche il derby in Serie A con la Roma nel weekend e soprattutto vista l'assenza di Immobile. Ci sarà Milinkovic-Savic, squalificato in campionato. Con lui in mezzo al campo Cataldi e Vecino. In avanti Pedro, Zaccagno e Felipe Anderson anche se scalpita Cancellieri. Occhio al Feyenoord che deve vincere e si affiderà a Jahankabakhsh, Pereira e Dilrosun.

Probabili formazioni e dove vederla — Feyenoord-Lazio si giocherà oggi, giovedì 3 novembre 2022 allo stadio de Kuip di Rotterdam, in Olanda. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:45.

La partita sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti gli altri televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per gli abbonati Sky, i canali di riferimento raggiungibili attraverso il decoder satellitare saranno Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Per chi volesse seguire la gara in streaming potrà farò sempre con DAZN e con Sky, in questo ultimo caso con Sky Go. Esiste poi l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.