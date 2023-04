Feyenoord-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Primo atto dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma. Squadre in campo questa sera alle 18:45.

Feyenoord-Roma si gioca oggi, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 18:45 per la sfida d'andata di Europa League. Trasferta durissima per i giallorossi di Mourinho in Olanda.

Feyenoord-Roma, le ultime "Giocheremo con la squadra che sta meglio. Lavoriamo duramente per avere tutti a disposizion". Sono state queste le parole dell'allenatore della Roma Mourinho alla vigilia della sfida. E allora ecco che Abraham e Dybala dovrebbero essere di punta nell'attacco giallorosso. Centrocampo a 5 dove ci sarà capitan Pellegrini. In difesa davanti a Rui Patricio anche Smalling nel terzetto titolare con Mancini e Ibanez.

Nei padroni di casa del Feyenoord, possibile tridente offensivo Jahanbakhsh, Gimenez e Idrissi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Feyenoord e Roma si giocherà, come detto, oggi giovedì 13 aprile 2023 alle ore 18:45 presso lo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Il match sarà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv bisognerà connettere la propria smart tv a internet e accedere all'app del servizio. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox o con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Anche Sky trasmetterà l'incontro in diretta televisiva, attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming la sfida potrà essere vista sempre con DAZN e con Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho