Getafe, il dg Valverde: “Rinvio con l’Inter? Possibile gara secca in campo neutro”

La gara tra Inter e Getafe, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e inizialmente in programma nella giornata di giovedì 11 marzo, è stata rinviata. Gli spagnoli, visto il blocco dei voli verso l’Italia attuato dal governo iberico a causa l’emergenza Coronavirus che sta affrontando il nostro Paese, non hanno infatti potuto raggiungere l’Italia. Adesso il confronto, come dicharato dal dg del Getafe Clemente Valverde, potrebbe disputarsi a campo neutro in una sfida secca.

GARA SECCA – “Esiste la possibilità che il turno possa giocarsi in una gara secca su un campo neutro. Tutte le parti in gioco sono sempre state chiare, malgrado le mutevoli circostanze degli ultimi giorni”.

