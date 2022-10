HJK-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida valida per la quinta giornata di Europa League.

HJK-Roma si gioca questa sera, giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 21 per la quinta giornata del girone di Europa League. Un match importante per i giallorossi che se vogliono andare avanti nel torneo dovranno provare a vincere e portare a casa tre punti.

HJK-Roma, le ultime — Trasferta insidiosa per la Roma che dovrà cercare, come anticipato, la vittoria se vorrà proseguire il proprio cammino in Europa League. Per farlo, Mourinho dovrebbe affidarsi a Belotti e Abraham insieme con Pellegrini che dovrebbe agire alle loro spalle. Possibile chance dall'inizio per Camara. Negli ospiti bisognerà fare attenzione al tridente composto da Olusanya, Abubakari e Hostikka.

Probabili formazioni e dove vederla — HJK-Roma di questa sera, giovedì 27 ottobre 2022, sarà visibile in diretta tv e in streaming in diverse modalità. Prima di tutto la gara della Roma verrà data in tv, in chiaro e in streaming senza alcun costo aggiuntivo su TV8. Una buona notizia per i tifosi giallorossi che dunque potranno vedere il match in chiaro.

In alternativa, in caso di abbonamento a Sky, ci sarà l'opzione di sintonizzarsi sul canale 252 di Sky oppure – utilizzando una Smart Tv – beneficiare della visione dell'evento su DAZN. La diretta in live streaming è disponibile attraverso Sky Go e NOW oppure collegandosi alla piattaforma di DAZN, anche in questo caso solo se è stato sottoscritto un abbonamento.

Di seguito le probabili formazioni del match:

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Tenho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.