Il graffio di Gatti all’Allianz: Juventus ha battuto lo Sporting 1-0

Una Juventus con tanto cuore e orgoglio ha sofferto ma vinto contro lo Sporting 1-0 il match di andata dei quarti di finale di Europa League. All'Allianz ha deciso il match Gatti con un gol nella ripresa. In avvio Chiesa fermato da Adan, attento come Szczesny su Coates. Bremer salva su Nuno Santos. Prima dell'intervallo malore per Szczesny: entra Perin, rassicuranti gli esami ai quali si è sottoposto il polacco. Nella ripresa la sblocca il tap-in di Gatti al 73', si rivede in campo Pogba. Decisivo Perin nel finale. Giovedì prossimo il ritorno al José Alvalade