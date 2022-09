Il Midtjylland rifila la “manita” alla Lazio

Pesante ko dei biancazzurri in Danimarca

Sconfitta amarissima e pesante della Lazio che è stata sconfitta dal Midtjylland. Dopo il successo al debutto in Europa League contro il Feyenoord, i capitolini sono crollati contro i modesti danesi. Paulinho sblocca il match al 26', Kaba raddoppia al 30' sfruttando una disattenzione di Gila. A inizio ripresa palo di Luis Alberto direttamente su corner, sulla ripartenza rigore per i danesi che Evander trasforma per il 3-0. Al 57' accorcia Milinkovic-Savic, ma 10' dopo Isaksen realizza il poker sfruttando la respinta di Provedel sul secondo penalty calciato da Evander. Di Sviatchenko il gol del 5-1.