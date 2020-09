Il Milan batte 2-0 lo Shamrock Rovers. Ibra torna al gol in Europa dopo 3137 giorni

Buon esordio europeo del Milan di Pioli che batte 2-0 lo Shamrock Rovers in trasferta. I rossoneri vincono grazie alle reti di Ibrahimovic e Calhanoglu e ora attendono il Bodo/Glimt, compagine norvegese.

LA PARTITA

Ad inizio gara i padroni di casa provano a sfruttare la maggior freschezza fisica e i rossoneri scendono in campo un po’ contratti. Donnarumma è bravo nel corso della gara a farsi trovare pronto e nel primo tempo è Ibrahimovic a portare in vantaggio i suoi. Lo svedese aggancia il cross di Calhanoglu e con il destro deposita la palla in rete. Nella seconda parte di gara il turco raddoppia con un tiro preciso nel sette.