Il Napoli stende il Legia nella ripresa

Gol di Insigne, Osimhen e Politano

Successo netto del Napoli allo stadio “Maradona” contro il Legia Varsavia. Una vittoria fondamentale per restare in corsa nel girone. Primo tempo dominato, con una serie di grandi occasioni create (di Mertens e Lozano le più ghiotte) ma il gol non arriva. Nella ripresa il Legia colpisce un palo e un minuto dopo Insigne la sblocca con un gran tiro di controbalzo. Immediato il raddoppio di Osimhen, nel recupero arrotonda Politano. Nel girone il Napoli aggancia il Leicester a 4 punti, dietro al Legia che guida a quota 6