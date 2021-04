Il rimpianto di Kluivert jr: “Avrei voluto giocare Roma-Ajax”

Nell’estate 2018 è arrivato alla Roma, reduce dalla storica semifinale di Champions League, persa di un soffio contro il Liverpool. Ironia della sorte, nella nuova stagione, era stata la sua ex squadra, l’Ajax a ripetere lo stesso percorso arrivando a pochi secondi dall’accesso alla finalissima. Justin Kluivert non è stato particolarmente fortunato nelle scelte, anche se ha avuto modo di mostrare il suo talento.

RIMPIANTO

Kluivert, ora in forza al Lipsia, osserverà da spettatore la sfida tra i suoi ex club impegnati in Europa League. Queste le sue parole al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: “Penso che sia un peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso perché mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo contro l’Ajax. Anche se conosco entrambi i club trovo molto difficile dire chi passerà il turno, sia l’Ajax sia la Roma possono vincere e credo che chi avrà la giornata migliore la spunterà. Sono molto curioso di capire come i Lancieri affronteranno i giallorossi dopo che tanti talenti sono andati via e nuovi si stanno affacciando in prima squadra”.