Incredibile Hazard: il migliore in E.L. con… un terzo delle gare giocate

Eden Hazard è il miglior giocatore dell’ultima stagione di Europa League. Il fantasista belga è stato protagonista indiscusso nel trionfo del Chelsea di Maurizio Sarri, risultato decisivo in semifinale ed in finale. Tuttavia, c’è un dato statistico che ha dell’incredibile: l’attuale fenomeno del Real Madrid ha accumulato meno di 500 minuti totali. Per intenderci, il secondo classificato Olivier Giroud ne ha collezionati 1125. Una differenza abissale. Ma a far la differenza ci ha pensato la qualità eccelsa delle giocate di Hazard che tra il rigore contro l’Eintracht Francoforte in semifinale e le prodezze nell’atto conclusivo ha dato un contributo pazzesco nel trionfo dei Blues.