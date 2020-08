Inter, arriva il messaggio di Zhang Jindong: “Spero che in finale ci rendano ancora felici”

L’Inter mette nel mirino la finale di Europa League. Contro il Siviglia sarà l’occasione di dimostrare a tutti che il club nerazzurro è tornato nell’Olimpo dei grandi in Europa. Dopo i messaggi del presidente Steven Zhang e dell’ambiente nerazzurro, ecco anche quello del patron di Suning Zhang Jindong.

Inter, Zhang Jindong: “Speriamo ci rendano ancora felici”

In finale dopo 10 anni. L’ultima volta era stata quella che aveva poi portato il famoso Triplete. L’Inter crede nella vittoria dell’Europa League e anche il fondatore e azionista di maggioranza di Suning, nonché padre del presidente Steven Zhang, ha festeggiato per il traguardo raggiunto con tanto di speranza per la finale: “Le partite dell’Inter sono piene di passione e di entusiasmo. E speriamo tutti che in finale ci renda nuovamente felici”, ha detto Zhang Jindong durante la ‘Festa dei consumi’ di metà anno di Suning Tesco 818 trasmessa da PPSports, la tv di proprietà dell’azienda cinese. Venerdì 21 agosto sarà l’ora della verità con Conte e i nerazzurri che si giocheranno, contro il Siviglia, l’importantissimo trofeo.

