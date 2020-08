Inter, Barella ammette: “Conte mi ha aiutato a usare la testa”

L’Inter non si ferma più e conquista la finale di Europa League. Superato nettamente lo Shakhtar Donetsk con un netto 5-0. Tra i protagonisti della sfida c’è anche Nicolò Barella, autore di un assist.

LE PAROLE DI BARELLA

Nicolò Barella si sofferma sulla vittoria dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo dimostrato di nuovo di avere gli attributi e di saper giocare bene a calcio. E’ l’inizio di un ciclo. Non è facile fare bene da subito. Abbiamo visto gli errori commessi. Quando giochi con un grande allenatore e una società simile è più facile imparare. Conte mi ha aiutato a usare la testa maggiormente. C’è tensione. E’ la prima volta che mi giocavo qualcosa di importante. Litigi? No, sono spinte in più per concentrarci meglio. Prima ero molto istintivo, ma adesso è diverso”.