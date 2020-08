Inter, Barella avverte: “Abbiamo gli attributi. Gli altri devono temerci”

L’Inter batte il Bayer Leverkusen e approda in semifinale. I nerazzurri puntano con determinazione alla vittoria finale, come dimostra il successo convincente ottenuto contro i tedeschi. In gol anche Nicolò Barella, che analizza la prestazione della squadra.

LE PAROLE DI BARELLA

Nicolò Barella si sofferma sulla gara dei quarti di finale di Europa League, che hanno premiato la sua Inter. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo dimostrato a tanti di essere una squadra e un gruppo con le palle. L’importante è conquistare la vittoria. Potevamo chiuderla prima, ma il Bayer è una bella squadra che gioca bene a calcio e ci ha messo in difficoltà. Come noi temiamo gli altri, anche loro devono fare lo stesso con noi”.