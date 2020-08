Inter-Bayer Leverkusen diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Bayer Leverkusen si gioca oggi lunedì 10 agosto alle 21.00 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Tutto è pronto per la sfida di Europa League tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi guidati da Bosz.

Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

L’Inter punta a vincere la Coppa. Non si è nascosto in conferenza stampa mister Conte ammettendo che nelle ambizioni dei nerazzurri c’è la voglia di arrivare fino in fondo. Per farlo occorrerà iniziare a vincere da questa sera. Ci sarà capitan Handanovic in porta. Godin, de Vrij e Bastoni in difesa. D’Ambrosio e Ashley Young sulle corsie esterne. Barella, Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. I tedeschi del Bayer Leverkusen scenderanno in campo con Hradecky in porta. Bender, Tapsoba, S. Bender e Sinkgraven in difeva. Demirbay, Baumgartlnger e Palacios in mezzo al campo. Bailey, Diaby e il gioiellino Kai Havertz in avanti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Havertz, Diaby.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Bayer Leverkusen come detto oggi, lunedì 10 agosto 2020 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf, impianto che ospita le gare casalinghe del Fortuna Düsseldorf. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21. Il match tra Inter e Bayer Leverkusen sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite e su Sky Sport al numero 252 del satellite. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in chiaro, per tutti gli appassionati, sul canale TV8 del digitale terrestre.

Esistono poi altri modi per seguire live la gara. In streaming, infatti, Inter-Bayer Leverkusen potrà essere vista per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà optare per Now Tv acquistando uno dei pacchetti dedicati. Ulteriore opzione è il sito ufficiale di TV8 che trasmetterà in diretta streaming il match.

