Inter, che assist dal presidente del Ludogorets: “Spero vinca lo scudetto”

Si avvicina anche la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets. Il club bulgaro si candida come una delle mine vaganti della competizione europea. Eppure, almeno in ambito nazionale, c’è una certa sintonia tra le due societ, come confermato dalla dichiarazione rilasciata dal presidente Kiril Domuschiev ai microfoni di sportal.bg: “Il denaro non gioca sul campo. Qualche anno fa siamo riusciti a pareggiare contro il PSG a Parigi. Ora abbiamo bisogno di un po’ di fortuna. Comunque spero che l’Inter possa vincere lo scudetto, mi piace di più della Juventus”.