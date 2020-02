Inter, Conte: “Bravi i ragazzi, ma abbiamo ancora tanta strada da fare”

Antonio Conte ha raggiunto l’obiettivo. L’Inter si qualifica agli ottavi di Europa League battendo 2-1 il Ludogorets. Il mister ha parlato così ai microfoni di SkySport: “Mi era già capitato di giocare a porte chiuse. Non è semplice perché all’inizio si può avere la sensazione dell’allenamento. Bravi i ragazzi, hanno giocato con il giusto atteggiamento. Andiamo avanti. Questa competizione ci ha permesso anche di fare rotazioni importanti. Prendiamo cose positive da questo impegno. C’è bisogno di lavorare, di avere tempo. Il rinvio con la Samp ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo”.

CICLO – “Abbiamo iniziato questo ciclo di partite dove chiaramente abbiamo già affrontato partite impegnative. Alla fine di questo ciclo capiremo quanto saremo distanti dal vincere. Dopo la sosta per la nazionale avremo le idee più chiare. Ci aspetta tanta strada da fare. E’ giusto che una squadra come l’Inter parta in tutte le competizioni per vincere”.

CENTROCAMPO – “Il lavoro per i centrocampisti è tanto e dispendioso. Non avendo la trequarti porti tutti e 5 i giocatori a dare una mano all’attacco. Per questo motivo stiamo facendo delle valutazioni per trovare il giusto di bilanciamento. Poi dipende da partita in partita”.