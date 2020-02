Inter, Conte: “Eriksen può migliorare ancora. La svolta nel secondo tempo”

L’Inter espugna il campo del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi dell’Europa League. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi e ci siamo adeguati alla situazione. Nel secondo tempo abbiamo cambiato pressione, intensità e ritmo partita. Abbiamo trovato il gol e tante occasioni in cui avremmo potuto segnare. Stiamo provando delle soluzioni a partita in corso per avere scelte alternative. C’è una costante che sono le due punte. Eriksen? Deve lavorare. Credo che possa fare molto meglio rispetto a quanto fatto oggi. Deve ritrovare quel ritmo e quell’intensità di gioco che lo hanno contraddistinto nel passato. Non ha trovato la giusta condizione fisica. Siamo tranquilli, abbiamo pazienza. Sappiamo che abbiamo trovato un giocatore di qualità in grado di risolvere le partite. Non è un problema. Io penso al bene dell’Inter, qualcun altro a soluzioni diverse… La nostra strada in Europa League sarà incentrata sull’alternanza e sulle rotazioni. Chi ha giocato meno merita più spazio. Dobbiamo andare il più avanti possibile, pur sapendo che l’Europa League ci può spappolare mentalmente. Siamo stati poco intensi nel primo tempo, nella ripresa abbiamo cambiato ritmo e sono arrivati i due gol. Handanovic? Abbiamo fiducia in Daniele Padelli. Quando Samir sarà pronto, tornerà al suo posto”.